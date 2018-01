Ato ecumênico protesta contra violência O ato ecumênico convocado pela Executiva Estadual do Partidos dos Trabalhadores para pedir paz e protestar contra a violência reuniu, nesta manhã, cerca de 200 pessoas na Igreja de São Bento da capital baiana. Vários integrantes do Movimentos dos Sem-Terra e parlamentares petistas participaram do ato, como o líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Walter Pinheiro (BA), o deputado Jacques Wagner (BA) e o vereador Emiliano José. Na cerimônia, oficiada pelo abade do Mosteiro de São Bento Dom Emanuel D´Able, pelos pastores Djalma Torres, da Igreja Batista de Nazaré, Adalto Magalhães, da Igreja Presbiteriana, e por Makota Valdina, do Terreiro Tanuri Sutaka, foram lembrados os assassinatos dos prefeitos de Santo André, Celso Daniel, e de Campinas, Antonio da Costa Andrade (o Toninho do PT), além de Natur de Assis Filho, Ariosmar Oliveira Rocha e Pedro Carlos dos Santos, militantes petistas mortos na Bahia. Emiliano José, um dos organizadores do ato, lamentou a falta de segurança no País e a "onda de perseguição ao Partido dos Trabalhadores que assume evidente dimensão política".