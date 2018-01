Ato ecumênico pela paz reúne 200 em Brasília Cerca de 200 manifestantes reuniram-se nesta quinta-feira em frente à Catedral de Brasília para assistir a um ato ecumênico pela paz. Militantes do PT e de outros partidos de oposição, como o PSTU, acenderam uma fogueira e queimaram pedaços de papel onde estavam escritas palavras como terrorismo, intolerância, impunidade, fome, FMI e Luiz Estevão, ex-senador do PMDB do Distrito Federal. Antes das orações conduzidas por líderes religiosos, os participantes do ato ecumênico lembraram recentes mortes violentas de políticos ligados a partidos de oposição, dentre as quais, a do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT).