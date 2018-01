Ato do PT na Câmara é marcado por críticas ao DEM e FHC

"Eu estranho que hoje as pessoas apareçam aqui, no PT, quando lá atrás não vi nenhuma delas defendendo o direito de greve. Mudaram de nome, mudaram de partido, de identidade, mas no seu sangue, no seu cérebro, está o DNA do autoritarismo, da ditadura", afirmou o presidente do PT, em alusão ao antigo PFL, que deu origem ao DEM.

Falcão disse que o PT vai continuar comparando as gestões do ex-presidente Lula e da presidente Dilma com a de Fernando Henrique e não poupou ataques ao tucano. "Tem gente que até pouco tempo atrás era mantido forçosamente na clandestinidade pelos seus candidatos e agora ressurge querendo uma espécie de alvará, de salvo conduto da história", ironizou Falcão, referindo-se a Fernando Henrique. "Queremos, sim, lembrar o passado e também o passado mais distante, que não queremos que retorne."