Ato contra queda no FPM une 290 cidades Pelo menos 290 dos 399 municípios paranaenses aderiram à convocação da Associação dos Municípios do Paraná e mantiveram as portas fechadas ontem, de acordo com a entidade. Na maior parte só os serviços essenciais foram mantidos. O protesto é contra a redução, pelo governo federal, dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em razão da queda na receita do IPI e do Imposto de Renda, que formam o fundo.