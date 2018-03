'Atlas Político' é finalista de prêmio de jornalismo de dados

O Atlas Político do Estadão Dados foi selecionado entre os finalistas do Data Journalism Awards (DJA) 2015, prêmio internacional de jornalismo de dados organizado pela Global Editors Network. Constantemente atualizado com novas ferramentas, o Atlas foi criado para englobar todas as ferramentas interativas criadas pelo núcleo de dados do Estado para analisar as eleições de 2014 e a política brasileira.

O projeto do Estadão Dados foi classificado pelos organizadores como um dos melhores na categoria de pequenas equipes de jornalismo de dados e pode ser acessado neste link: atlas.estadaodados.com. Entre os aplicativos produzidos no ano passado e publicados no Atlas estão o Siga o Dinheiro, que revela quanto cada um dos maiores doadores doou para quem na campanha de 2014, o Cruzador de Opiniões, que detalha as pesquisas de opinião do Ibope para saber o posicionamento político de diferentes grupos sociais, e o mapa da apuração das eleições em tempo real, que torna possível ver a hora em que Aécio Neves (PSDB) foi ultrapassado por Dilma Rousseff (PT) na contagem de votos para presidente.

O Atlas compete com outros dois projetos na mesma categoria e o resultado final do prêmio será anunciado no dia 18 de junho. Entre os vencedores do DJA no ano passado estão as reportagens "Reshaping New York", do New York Times - que trazia um mapa 3D da cidade apontando as mudanças urbanísticas ocorridas nos últimos anos - e "Homes for the Taking", do Washington Post - uma investigação especial sobre os despejos causados pela crise econômica nos Estados Unidos.