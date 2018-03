Ativistas vão preparar balanço após fim do Fórum no RS Com 27,3 mil inscritos e 15% de estrangeiros, apesar de seu caráter regional, terminou hoje o Fórum Social Mundial (FSM) Dez Anos - Grande Porto Alegre, que incluiu um seminário de avaliação do evento na última década. Uma síntese do seminário será elaborada por ativistas brasileiros e deve estar disponível dentro de um mês, disse a antropóloga Moema Miranda, coordenadora do Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas).