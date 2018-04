Ativista e mãe de vítima da ditadura morre aos 95 anos Luísa Gurjão Farias, mãe do universitário cearense Bergson Gurjão, morto na Guerrilha do Araguaia nos anos 70, morreu ontem à noite, aos 95 anos, em Fortaleza. Luísa é lembrada pelos ativistas do movimento pela anistia como uma lutadora. Desde os desaparecimento de Bergson, durante a ditadura militar, ela não descansou até descobrir o que de fato havia ocorrido com o filho.