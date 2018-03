Atento a dissidências, PP formaliza apoio a Dilma O PP formalizou hoje o apoio político à candidata do governo à Presidência da República, Dilma Rousseff. Dos 27 diretórios do partido, 20 oficializaram apoio, cinco são favoráveis ao candidato da oposição José Serra e dois diretórios permanecem neutros (São Paulo e Santa Catarina). O ato de apoio, na presença da candidata, foi comandado pelo presidente do partido, Francisco Dornelles (RJ).