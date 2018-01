Até prova em contrário As acusações ao senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) e ao líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), de participação no esquema de corrupção na Petrobrás, feitas pelo policial federal afastado Jayme Alves, aumentam a urgência de se conhecer, na íntegra, a lista real de políticos que serão alvos de inquérito no Supremo Tribunal Federal.