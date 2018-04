Ataques deixam 27 mortos na capital do Afeganistão Vinte e sete pessoas morreram hoje em Cabul quando extremistas islâmicos armados com fuzis e explosivos atados ao corpo invadiram o Ministério da Justiça e outro prédio do governo do Afeganistão, informaram autoridades locais. A milícia fundamentalista islâmica Taleban reivindicou a autoria dos ataques. Dos 27 mortos, 19 estavam nos edifícios públicos invadidos e oito eram supostos agressores, informou o general Mohammad Zahir Azimi, porta-voz do Ministério da Defesa do Afeganistão. Segundo Azimi, os oito agressores levavam explosivos atados ao corpo, três dos quais detonaram as cargas. Os outros cinco, que também levavam consigo fuzis e granadas, chegaram a controlar o Ministério da Justiça durante um breve período no fim da manhã. Mas por volta do meio-dia, forças de segurança que entraram no prédio acenaram pelas janelas para informar que a situação estaria sob controle. Os cinco suspeitos foram mortos. Num terceiro incidente perto do Ministério da Educação, a polícia matou um suposto agressor, informou o oficial Zulmay Khan. Não houve mais vítimas no local e não estava claro se o homem morto pretendia realmente atacar o Ministério da Educação, que fica perto do Ministério da Justiça. Zabiullah Mujaheed, um porta-voz do Taleban, reivindicou os ataques em nome do grupo e alegou que as ações foram uma resposta a supostos maus-tratos sofridos por prisioneiros ligados ao grupo detidos em prisões afegãs. "Nós avisamos o governo para parar de torturar os prisioneiros", disse Mujaheed. "Hoje nós atacamos alvos do Ministério da Justiça", prosseguiu ele. As ações coordenadas perpetradas no centro de Cabul mostram que o campo de ação do Taleban vai muito além de seus bastiões no sul e no leste do país às vésperas da visita de um enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, à região.