Ataques a Lula em programa foi decisão do PSDB, diz Aécio

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves, disse nesta quinta-feira, 25, que o formato do programa semestral do PSDB no rádio e na TV com ataques a ações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi uma decisão da comunicação do partido, com o qual ele e o governador José Serra (SP) concordaram. Os dois pré-candidatos tucanos, porém, foram preservados de críticas diretas ao governo Lula e ficaram de fora do programa partidário. De acordo com o mineiro, a área de comunicação da legenda concluiu que o programa com um tom mais agressivo, ou um "formato de questionamento de algumas ações" do governo federal, como classificou, "devia ser impessoal".

"A comunicação do partido achou que ele devia ser impessoal e concordamos com isso. E acho que atingimos nosso objetivo", afirmou Aécio, após uma solenidade no Palácio da Liberdade. O governador mineiro considera, no entanto, que as inserções partidárias, exibidas desde maio e nas quais ele e Serra são as estrelas, possuem "uma importância maior". "Nas inserções que têm até, a meu ver, uma importância maior, uma presença maior, foi divido equanimente, igualmente, isonomicamente entre o governador Serra e a minha participação", destacou. "Agora, optou-se, e nós concordamos com isso, para que no programa houvesse um outro formato".

Prévias

Aécio também foi questionado sobre a informação de que um modelo de prévias para a escolha do candidato tucano à Presidência em 2010 já teria sido aceita pela cúpula do partido e resta agora uma "votação simbólica" para sua regulamentação. Na segunda-feira, o governador mineiro se reuniu com o secretário-geral do PSDB, deputado federal Rodrigo de Castro (MG), e acertou detalhes da proposta, que prevê que na eventual consulta interna seja respeitada a proporcionalidade relativa ao peso do colégio eleitoral de cada Estado.

Castro disse na ocasião que foram feitos "contatos" com o governador paulista para a elaboração do modelo e que a proposta "engloba diferentes pensamentos, não só o pensamento de Minas". Permanecia, contudo, uma indefinição sobre a opção por uma consulta ampla - abrangendo todos os militantes filiados - ou mais restrita, com a participação apenas de delegados, lideranças e políticos que exercem cargos eletivos. O secretário-geral disse que após um processo de depuração dos diretórios, será iniciado agora um recadastramento de todos os cerca de 1,1 milhão de filiados do PSDB no País.

Satisfeito

Aécio salientou nesta quinta-feira, 25, que não colocará obstáculos para que as primárias, caso não haja acordo entre ele e Serra, ocorram em janeiro ou fevereiro do ano que vem, como prefere o paulista. "A partir do momento em que as prévias são aceitas pela direção do partido, eu me dou por satisfeito", afirmou. "Não será por isso que vamos criar uma celeuma. O importante é que o PSDB se preparará para ouvir as suas bases".

Apesar de Aécio fazer questão de manter acesa a hipótese de prévias e cobrar que a consulta seja oficializada pelo partido, reservadamente, interlocutores do mineiro admitem que a consolidação interna de sua pré-candidatura e a aproximação com Serra tornaram bem mais provável um acordo entre eles.