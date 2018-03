Ataque do Taleban no Afeganistão e volta de Lula ao palanque são destaques

No último sábado, 14, o Santos comemorou o seu centenário numa festa na Vila Belmiro com a participação de Neymar e Pelé. No mesmo dia, o corpo de uma brasileira morta há 15 anos foi encontrado num apartamento em Buenos Aires. Confira abaixo algumas das principais notícias deste final de semana:

1 - A milícia Taleban atacou neste domingo, 15, a sede da Otan, do Parlamento e embaixadas no Afeganistão. Além dos alvos na capital do país, Cabul, foram registrados ataques nas províncias de Logar e Patkia. Os militantes admitiram a autoria dos atentados. Leia mais sobre os ataques do Taleban.

2 - A Cúpula das Américas terminou neste domingo, 15, sem uma declaração final. O impasse sobre a participação de Cuba no fórum e sobre o apoio à Argentina em relação à questão das Malvinas impediu que os líderes americanos chegassem a um consenso. Leia mais sobre a Cúpula das Américas.

3 - Corinthians termina a primeira fase do Campeonato Paulista em primeiro lugar, e jogará contra a Ponte Preta pelas oitavas de final. O São Paulo enfrentará o Bragantino, o Santos vai encarar o Mogi Mirim e o Guarani disputará contra o Palmeiras uma vaga nas quartas de final. Leia mais sobre os resultados do Paulistão.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

4 - O governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz negou, no último sábado (14), ligações com Carlinhos Cachoeira. Ele foi identificado pela Polícia Federal como o '01 de Brasília' e o 'Magrão', nos diálogos da quadrilha comandada por Cachoeira. Leia a entrevista com Agnelo.

5 - As comemorações do centenário do Santos no último sábado, 14, reuniuram Pelé e Neymar na Vila Belmiro. O estádio, praticamente lotado, também recebeu o governador Geraldo Alckmin e o prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa. Leia mais sobre o centenário do Santos.

6 - O corpo de uma brasileira morta há 15 anos foi encontrado na última sexta-feira, 13, na Argentina. Ele era procurado há pelo menos uma década pela Interpol, e estava sob o assoalho de um apartamento na Avenida Corrientes, no centro de Buenos Aires. Leia mais sobre o corpo da pianista brasileira encontrado na Argentina.

7 - O ex-presidente Lula fez, no último sábado (14), a sua primeira aparição em palanque depois de concluir o tratamento para o câncer de laringe. Ele discursou por pouco mais de cinco minutos, mas foi obrigado a parar por conta de um acesso de tosse. Leia mais sobre o retorno de Lula à política.

8 - O jogador Piermario Morosini, do Livorno, morreu após sofrer uma parada cardíaca durante uma partida contra o Pescara neste sábado, 14. O meia caiu no gramado aos 31 minutoso do primeiro tempo e recebeu assistência médica no campo, mas não resistiu. Leia mais sobre a morte de Morosini.

9 - A ONU aprovou neste sábado, 14, o envio de 30 monitores militares à Síria. Em votação unânime, o Conselho de Segurança aprovou a medida que foi negociada por Kofi Annan, o emissário da Liga Árabe e da ONU para a Síria. Leia mais sobre a aprovação da ONU.

10 - Jovem morto na Austrália é enterrado em São Paulo. O caso segue sendo investigado pela polícia do país. Ouça a reportagem sobre o enterro de Roberto Laudisio.