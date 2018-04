Ataque de FHC não foi combinado, mas tucanos apoiam A ofensiva do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso contra as críticas e as avaliações dos governos tucanos (1995-2002) feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra da casa civil e pré-candidata petista ao Planalto, Dilma Rousseff, não foi previamente combinada com a cúpula do PSDB. Apesar disso, as lideranças tucanas disseram ontem que o ex-presidente não está "nem na contramão nem fora do tom".