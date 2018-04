Ata secreta mostra início de ação militar no Araguaia O Exército começou a montar uma base contra a guerrilha no Araguaia dois anos antes dos combates com o movimento armado do PC do B. Uma ata da reunião do Conselho de Segurança Nacional (CSN), divulgada pelo Arquivo Nacional, revela que em janeiro de 1970 o governo do general Emílio Garrastazu Médici ordenou a construção do Batalhão de Infantaria de Selva, em Marabá, cidade no sul do Pará. O encontro do conselho, órgão que assessorava o presidente, ocorreu no Palácio do Planalto em 4 de dezembro de 1972, oito meses depois do início oficial dos combates. O enfrentamento entre as Forças Armadas e os comunistas resultou na morte de 58 guerrilheiros. Os números de militares e camponeses mortos ainda são imprecisos.