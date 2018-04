Ata secreta mostra bastidores de cassações na ditadura

Apontado como o instaurador da linha dura do regime militar, com a edição do Ato Institucional número 5, em 1968, Costa e Silva faz a confissão na 46ª reunião do Conselho, após uma provocação do chefe do Serviço Nacional de Informação (SNI), Emílio Garrastazu Médici - o general, que, ao substituí-lo, aprofundou ainda mais a chamada linha dura. Ironicamente, Médici contesta a decisão tomada por Costa e Silva de poupar o mandato do deputado mineiro Murilo Badaró, salvo por uma intervenção favorável do vice-presidente civil, Pedro Aleixo.

Apesar de pertencer à Arena, partido governista, Badaró teve seu nome incluído numa das sessões de degola de mandatos e de suspensão de direitos promovidas pelo governo. Ao ver que ele seria poupado, Médici provocou Costa e Silva: ?Assim, vão ficar convencidos que o senhor tem o maior coração do mundo?. O presidente se defende. Argumenta que ?não se trata de coração grande?, mas sim pela sua opção de ?errar pela tolerância?. E logo acrescenta: ?O que estamos fazendo interessa à revolução como exemplo, não como solução. O que estamos fazendo não resolve o problema da revolução. Revolução é questão de mentalidade. Se podemos dar o exemplo com pouca gente por que vamos encher as cadeias??

No mesmo diapasão, ele continua: ?O que eu tenho muito é o senso da medida e a experiência necessária para avaliar o que é suficiente para servir de exemplo. Isso de ter coração grande não se aplica para mim. Eu me considero até mau.? A declaração provocou risos entre os participantes do conselho. Momentos de boa vontade como esses eram raríssimos nas sessões de cassações promovidas pelo governo. Na maioria dos casos levados ao conselho, a sentença era a cassação do mandato e suspensão dos direitos políticos, por dez anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.