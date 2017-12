Associação dos Magistrados estimula fiscalização de candidatos A Associação dos Magistrados Brasileiros lança hoje, em Brasília, a "Operação Eleições Limpas". O objetivo é estimular o eleitor e os juízes eleitorais a fiscalizarem com rigor os candidatos, nas próximas eleições. Serão divulgados quatro vídeos pela TV e distribuídas 100 mil cartilhas. A partir de agosto serão distribuídas também cartilhas infantis. "Conhecendo as regras, o eleitor poderá banir da vida política aqueles que praticam corrupção eleitoral", afirmou o presidente da AMB, juiz Rodrigo Colaço, em entrevista na manhã de hoje, ao programa Bom Dia Brasil, da TV Globo. A iniciativa foi inspirada no recente escândalo do caixa 2, patrocinado pelo empresário Marcos Valério Fernandes de Souza. O objetivo da AMB, segundo Colaço, é evitar que essa "desilusão" do eleitor, com o escândalo, não resulte no voto nulo nas eleições de outubro. A cartilha pode ser acessada, também, no site da AMB.