Associação de Procuradores exalta prisão de Arruda

"O decreto é uma amostra incontestável do importante papel da Justiça no combate à corrupção no País", afirmou em nota o presidente da entidade, Antonio Carlos Bigonha. "Essa decisão traz conforto não somente à sociedade brasiliense, no momento de crise vivido pela capital federal, mas a todo o País de que atos ilegais como os denunciados em Brasília não ficarão impunes."

Bigonha destacou também como relevante o pedido de intervenção federal no governo de Brasília, solicitado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele informou ainda que a ANPR entrou como parte interessada na ação ajuizada pela PGR que pede a inconstitucionalidade da Lei Orgânica do Distrito Federal. A lei vincula a abertura de uma ação contra Arruda unicamente à autorização da Câmara Legislativa. "O STF tem em suas mãos uma ação que pode definir o futuro do governador Arruda e contribuir para a diminuição da corrupção no País", afirmou Bigonha, em nota.