Associação de Magistrados convoca membros do Judiciário para protesto em São Paulo

SÃO PAULO - A Associação Paulista dos Magistrados (APAMAGIS) está convocando juízes e desembargadores paulistas para participar de ato público contra os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que, na avaliação dos magistrados, têm o intuito de enfraquecer o poder Judiciário. A ação acontecerá simultaneamente, a partir das 14 horas desta quinta-feira, 1, nos fóruns do Estado de São Paulo.

A APAMAGIS, entidade que representa 3.141 mil juízes e desembargadores, da ativa e aposentados de São Paulo, informa em nota que repudia as tentativas de comprometimento da independência da magistratura e do Ministério Público, com o intuito de desvalorizar a carreira da magistratura, citando como exemplo a aprovação, na madrugada desta quarta-feira, 30, na Câmara dos Deputados, da emenda do deputado Weverton Rocha (PDT-MA) para punição de juízes e membros do MP por suposto abuso de autoridade.