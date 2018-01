Associação de delegados da PF vê saída de Cardozo por pressão partidária como 'preocupante'

Belo Horizonte - A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) divulgou nota nesta segunda-feira, 29, afirmando ver com "extrema preocupação" a possível saída de José Eduardo Cardozo do Ministério da Justiça. O motivo do fim da permanência do auxiliar da presidente Dilma Rousseff na pasta seria pressão do PT, que reclama das investigações da corporação dentro da Operação Lava Jato. Conforme a nota dos delegados, "nesse cenário de grandes incertezas, se torna urgente a inserção da autonomia funcional e financeira da PF no texto constitucional".

Cardozo decidiu deixar o cargo por se sentir injustiçado e já avisou Dilma dessa vontade. A presidente tenta ao menos manter o ministro no governo, e uma opção seria a Advocacia-Geral da União. A interlocutores, o ministro tem afirmado que o PT não compreende seu papel por falar em falta de controle da pasta sobre a Polícia Federal. Cardozo argumenta que a corporação tem autonomia e que só pode atuar em caso de violação de direitos.

Em discurso no sábado, 27, nas comemorações dos 36 anos do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se queixou de estar sendo perseguido pela PF. Na nota divulgada hoje os delegados afirmam que a ADPF "permanece compromissada em fortalecer a Polícia Federal como uma polícia de Estado, técnica e autônoma, livre de pressões externas ou de orientações político-partidárias".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia abaixo a íntegra da nota da ADPF

Os Delegados da Polícia Federal receberam com extrema preocupação a notícia da iminente saída do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, em razões de pressões políticas para que controle os trabalhos da Polícia Federal.

Os Delegados Federais reiteram que defenderão a independência funcional para a livre condução da investigação criminal e adotarão todas as medidas para preservar a pouca, mas importante, autonomia que a instituição Polícia Federal conquistou.

Nesse cenário de grandes incertezas, se torna urgente a inserção da autonomia funcional e financeira da PF no texto constitucional.

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal permanece compromissada em fortalecer a Polícia Federal como uma polícia de Estado, técnica e autônoma, livre de pressões externas ou de orientações político-partidárias.

Contamos com o apoio do povo brasileiro para defender a Polícia Federal.