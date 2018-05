Assistência social enfrenta lento processo de adequação nacional A política municipal de assistência social atravessa um difícil e lento processo de adequação às diretrizes nacionais, estabelecidas em 2005 pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - equivalente ao Sistema Único de Saúde (SUS). São Paulo foi a última capital a criar, com oito anos de atraso, o Fundo, o Plano e o Conselho Municipal de Assistência Social, previstos na Lei Orgânica federal (Loas), de 1993, previstos no processo de municipalização dos serviços que, mais tarde, permitiria a adesão de São Paulo ao Sistema Único e o repasse de verbas estaduais e federais. A municipalização foi iniciada só em 2001. São Paulo passou a fazer parte do SUAS, mas ainda precisa ampliar e consolidar a rede de atendimento, hoje fragmentada. "O que existe é uma boa vontade em compatibilizar as políticas municipais à legislação federal. No entanto, a implantação do SUAS não está concretizada", diz a professora da pós-graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) Maria Carmelita Yazbek. O Sistema Único organiza a assistência em duas frentes: proteção social básica, de caráter preventivo e com foco na família, e proteção especial, para vítimas de graves violações de direitos. E estabelece regras e metas para o co-financiamento federal. Uma delas, dentro da rede de proteção básica, é a criação dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), a porta de entrada, onde psicólogos e assistentes sociais cadastram e encaminham as famílias aos serviços existentes, de acordo com a necessidade, como vagas em creches, moradia, tratamento psiquiátrico e inclusão nos programas de transferência de renda, entre outros. São divididos por região, onde devem articular toda a rede de serviços públicos ou conveniados. Pelos cálculos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social serão necessários 247 CRAS em São Paulo - 1 para cada 5 mil famílias vulneráveis, conforme a norma federal. Hoje, são 31, nas subprefeituras. "Este será o grande desafio da próxima gestão. Só quando as famílias reconhecerem os CRAS como o local onde devem ir para apresentar suas necessidades e tiverem à sua disposição uma rede organizada para atender a essas demandas, teremos consolidado o sistema de assistência social", diz a socióloga Gleuda Simone Teixeira Apolinário, assessora técnica de planejamento e gestão do SUAS da Prefeitura. Outra meta do SUAS em implantação são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) para apoio, orientação e acompanhamento psicossocial e jurídico de crianças e adultos vítimas de violência física, psicológica ou sexual, exploração sexual comercial e situação de rua ou trabalho infantil. A Prefeitura definiu nove macrorregiões, com um CREA em cada uma, e lançou editais para cinco deles. Mas as oito organizações que hoje prestam o atendimento terão seus convênios cancelados, o que pode comprometer o serviço em funcionamento. As macrorregiões são maiores do que aquelas que os convênios atendem hoje. De acordo com a norma federal, os centros devem ser instalados onde há maior demanda, o que ainda está sendo levantado. Os CREAS também acompanharão adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em liberdade. "Embora municipalizado, ainda é preciso qualificar o atendimento para garantir a ressocialização dos jovens e reintegração às famílias. Temos bons programas, como SP Protege (programa de proteção especial do município), mas não dá conta da demanda e de sua complexidade. Ainda temos chagas como a Cracolândia. Esta e as gestões anteriores não conseguiram dar uma solução para essa população", avalia Anna Penido Monteiro, coordenadora do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). GESTÃO A integração do sistema ainda é um desafio. Há atualmente 345 ONGs conveniadas para gerir 9 mil vagas em 39 abrigos para adultos, sete deles para idosos, portadores de deficiências e mulheres, 17 centros de referência, 89 abrigos e 400 centros de convivência para crianças e adolescentes, entre outros serviços, sob o guarda-chuva da proteção básica (Ação Família) e especial (SP Protege). "A idéia de operação em rede é legítima, mas as entidades precisam seguir normas técnicas e ser fiscalizadas, o que tem se mantido a grosso modo", diz Maria Carmelita, da PUC-SP. Com a adesão ao SUAS, o município, que tem orçamento de R$ 615 milhões para a área da assistência social em 2008, recebe repasses para cumprir metas de atendimento. Mas ainda há desafios de gestão, como a coexistência de sete programas de transferência de renda no município. Somam R$ 1 milhão em repasses dos governos estadual e municipal. Para o cientista político Eduardo Marques, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e diretor do Centro de Estudos da Metrópole, é preciso criar as portas de saída. "As transferências de renda servem para ajudar as pessoas que não conseguem entrar sozinhas na rede formal, mas até hoje nenhum programa oferece portas de saída, mais facilmente criadas no nível local, que está próximo da população e conhece suas necessidades específicas." DESAFIOS PARA SP 13 mil moradores de rua 1.040 crianças trabalhando nos faróis 802 crianças e adolescentes vivendo nas ruas, principalmente no centro