Assinaturas para CPI deverão ser coletadas de novo A secretária-geral da Mesa Diretora do Senado, Cláudia Lyra, informou hoje que será preciso colher novamente as assinaturas no Senado para a abertura da comissão parlamentar de inquérito (CPI) mista dos cartões corporativos. Um total de 35 senadores assinou o requerimento, no qual constava a palavra "apoiamento", termo que não poderia ter sido usado num pedido de abertura de CPI. Para fazer uma nova solicitação, serão necessárias pelo menos 27 adesões de senadores.