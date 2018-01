Assessoria de Marta Suplicy confirma pedido de demissão

A assessoria da ministra da Cultura, Marta Suplicy, confirmar no início da tarde desta terça-feira, 11, o pedido de demissão dela do cargo e o conteúdo da carta enviada à Casa Civil com críticas à equipe econômica da presidente Dilma Rousseff.

Marta está neste momento voando para São Paulo, onde passará o dia. Ela volta a Brasília amanhã, já na expectativa de reassumir o mandato de senadora, mas para isso depende da assinatura de sua demissão pelo presidente em exercício, o vice Michel Temer, com publicação no Diário Oficial da União.

Marta havia pedido demissão duas vezes à Dilma, mas a presidente solicitou que ela aguardasse um pouco mais, com o argumento de que sua saída provocaria a imediata disputa pelos ministérios já no novo governo.