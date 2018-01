Assessoria de Marta defende obra julgada ilegal A assessoria de imprensa da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy informou hoje que o contrato julgado ilegal pelo Tribunal de Contas do Município (TCM) sobre as obras do "piscinão" do Córrego Rincão, foram obras necessárias "pela preservação de vidas, prevenção e diminuição de danos em consequência de chuvas".