Assessoria de FHC irrita-se com atitude de Garotinho O Palácio do Planalto está convencido de que o Supremo Tribunal Federal (STF) acabará cassando a liminar que permite ao governador do Rio, Anthony Garotinho (PSB), reduzir os pagamentos mensais da dívida refinanciada com a União, alegando prejuízos com a crise de energia. O episódio surpreendeu e irritou a assessoria mais próxima do presidente Fernando Henrique Cardoso, que ameaça dar o troco. "O Tesouro vai enforcá-lo", prevê um interlocutor do presidente, ao destacar que, além de suspender as transferências de recursos federais para o Rio até a regularização do pagamento da dívida, o governador terá dificuldades para obter créditos junto a organismos oficiais de agora em diante. "Com este episódio, Garotinho mostrou ao governo que não é confiável", emenda o colaboraador do presidente. Segundo esse assessor, o governo classifica como "teatro do absurdo" a decisão do presidente do Supremo, Marco Aurélio Mello, em favor do governo fluminense. Motivos: ao justificar a liminar, Mello atropela o próprio tribunal, que já havia decidido contra Garotinho no fim do ano passado, e ainda faz críticas à política econômica do governo e ao racionamento julgado legal pelo STF.