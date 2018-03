Assessoria de Alencar nega internação em SP O vice-presidente José Alencar chegará a Brasília, vindo de São Paulo, por volta de meio-dia e pretende conversar com os jornalistas para desmentir rumores de que tenha ficado internado desde quinta-feira no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo sua assessoria, Alencar faz tratamento de rotina a cada dois meses no Sírio Libanês, onde trata de um tumor na região abdominal. Na quinta-feira, segundo a assessoria, ele cumpriu extensa agenda em Porto Alegre (RS), que incluiu visita à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Na volta, fez uma parada em São Paulo, de onde está retornando a Brasília.