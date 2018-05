Assessoria admite que 4 partidos não foram consultados A Assessoria de Imprensa do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), distribuiu nota afirmando que a decisão da Mesa Diretora da Casa de liberar funcionários para trabalharem em escritórios estaduais foi tomada a pedido dos líderes partidários, à exceção dos líderes do PSDB, DEM, PSOL e PT. A nota confirma pronunciamento dos líderes desses quatro partidos, que ontem, após Sarney ter dito que a decisão da Mesa atendia a uma demanda de todos os partidos, negaram ter sido consultados sobre a medida.