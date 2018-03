Assessores do Planalto negam relação com Cachoeira O jornalista Thomas Traumann, porta-voz da Presidência, afirmou nesta sexta que o ex-diretor-geral do Dnit Luiz Antônio Pagot mente ao levantar suspeitas sobre eventuais vazamentos ocorridos no Planalto. "Não conheço os senhores Pagot, Cachoeira, Claudio Abreu ou as tais ?pessoas ligadas a eles?", disse. "A suspeita levantada pelo sr. Pagot é caluniosa, além de absurda."