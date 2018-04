Assessores de Arruda são transferidos para Papuda

A Polícia Federal (PF) informou que foram transferidos da carceragem da Superintendência da PF para a Penitenciária de Brasília - conhecida como Presídio da Papuda - três acusados de tentativa de obstrução da Justiça que se apresentaram depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decretou a prisão preventiva deles.

Os três, que se apresentaram à PF depois do governador José Roberto Arruda (ex-DEM) - também acusado de obstruir a Justiça e preso em cela especial da PF - são o ex-secretário de Comunicação do governo do Distrito Federal Wellington Moraes, o ex-diretor da Companhia de Energia de Brasília (CEB) Haroaldo Brasil de Carvalho e um sobrinho de Arruda, Rodrigo Arantes.

Já se encontra na Papuda o conselheiro do Metrô Antonio Bento, primeiro a ser preso por causa da tentativa de obstruir as investigações da Justiça sobre o esquema de corrupção chamado de "Mensalão do DEM".