Assessor vê ''campanha política'' O presidente do Senado, José Sarney, informou por intermédio de sua assessoria que não comentaria o assunto. Mas o seu assessor de imprensa, Fernando César Mesquita, criticou o vazamento desse documento. "Isso é uma campanha política irresponsável. Esse inquérito é sigiloso e está sendo distribuído a jornalistas com intuito político", afirmou. Eduardo Ferrão, um dos advogados de Fernando Sarney, afirmou que só poderia saber o teor da conversa se "colocasse os interlocutores frente a frente e perguntasse o que houve". "Seria essa Abin o órgão de informação do governo? Não sei. Eu precisaria saber o que estava acontecendo." A assessoria de imprensa da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) informou que não se posicionaria sobre o caso.