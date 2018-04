Assessor diz que Arruda divulgará carta ainda hoje O secretário de Imprensa do Governo do Distrito Federal, André Duda, informou esta tarde, da Superintendência da Polícia Federal, que o governador José Roberto Arruda (ex-DEM), preso hoje pela Polícia Federal por tentativa de obstrução da Justiça, divulgará uma carta ainda hoje. Também esta tarde chegou à Superintendência da PF, onde Arruda está na carceragem, o secretário dos Transportes do Distrito Federal, Alberto Fraga, considerado um dos assessores mais próximos de Arruda.