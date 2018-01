Assessor deixa empresa alvo de denúncias e é nomeado para a Fazenda

Brasília - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, nomeou nesta quarta-feira, 11, Guilherme Barros como seu assessor especial. Ele continuará exercendo a função de assessor de comunicação, mas se desligou da empresa Partners, que desde o início do ano presta serviço de comunicação ao ministério e foi alvo de denúncias de desvio de recursos em contratos com a pasta.

O ministério da Fazenda já informou que não renovará o contrato de prestação de serviços com a Partners. A nomeação de Barros foi publicada nesta quarta no Diário Oficial da União, que traz também a exoneração do ex-chefe do gabinete do ministro, Marcelo Fiche, envolvido nas denúncias publicadas em novembro pela Revista Época.

Fiche e outro ex-assessor do gabinete de Mantega, Humberto Alencar, são acusados de terem recebido propina em um contrato do Ministério da Fazenda com a empresa Partners. Ambos negam.

Investigação. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso de Fiche e Humberto, que, após retornarem de um período de férias, foram afastados do cargo. A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado aprovou na terça um requerimento de convite para que ambos expliquem as denúncias.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Comissão também aprovou convite para ouvir uma ex-funcionária da empresa de comunicação Partners para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Era ela quem, segundo a revista, fazia a intermediação dos repasses de dinheiro. Por se tratar de convite, eles não são obrigados a comparecer ao Senado.