Assessor de senador é preso sob suspeita de corrupção em estatal de energia A Polícia Federal prendeu hoje, em Brasília, o assessor legislativo José Roberto Parquier, que trabalha no gabinete do senador Valdir Raupp (PMDB - RO). Parquier seria um dos suspeitos de integrar quadrilha acusada de fraudar licitações de contratos na Itaipu Binacional e em outras estatais do setor elétrico. Também foi preso pela PF de Brasília, Luiz Geraldo Tourinho Costa, engenheiro da Eletronorte, que também é acusado de integrar a quadrilha. O senador Raupp informou, por meio da assessoria, que vai se manifestar mais tarde sobre o episódio, tão logo seja informado do que está acontecendo e do que o seu assessor está sendo acusado. A PF cumpre sete mandados de prisão e 22 de buscas e apreensão, em Brasília, e quatro estados (Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina). A sede da Operação Castores é em Curitiba. Este texto foi alterado às 12h33, do dia 24 de maio, com correção do nome e estado do Senador Valdir Raupp (PMDB - RO).