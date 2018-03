Assessor de Obama liga para saber notícias sobre saúde de Lula

O assessor para Assuntos de Defesa dos Estados Unidos, James Jones, ligou nesta sexta-feira, 29, para o assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, para saber notícias sobre a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O telefonema, que durou cerca de 10 minutos, ocorreu a pedido do presidente Barack Obama, que estaria preocupado com o presidente Lula. Segundo relato da assessoria do Planalto, Jin Jones, que já tinha tentado falar com Garcia na última quinta-feira, 28, desejou pronto restabelecimento para o presidente Lula.

O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, e o assessor do presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, também já tinham telefonado na quinta-feira para São Bernardo do Campo (SP) para desejar melhoras para Lula.