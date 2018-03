Assessor de Obama liga para saber da saúde de Lula

Segundo relato da assessoria do Planalto, Jin Jones, que já tinha tentado falar com Garcia ontem, desejou pronto restabelecimento para o brasileiro. Ontem, o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, e o assessor do presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, também já tinham telefonado para São Bernardo do Campo, no ABC paulista, para desejar melhoras para Lula.

Lula teve a crise de hipertensão quando estava no avião que o levaria para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Ele foi internado no Real Hospital Português de Beneficência (RHP), na capital pernambucana, onde passou a madrugada de ontem. Ele passará o fim de semana em São Bernardo do Campo.