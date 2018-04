Assessor de Mão Santa nega doação irregular Doca Lustosa, assessor do senador Mão Santa (PMDB-PI), admitiu ontem ao Estado que combinou doação de campanha com o representante da Fiesp Luiz Henrique Bezerra. Segundo ele, o valor do depósito - posto sob suspeita pela Polícia Federal durante a Operação Castelo de Areia - é de R$ 200 mil, em benefício da mulher de Mão Santa, Adalgisa Carvalho, candidata derrotada à Prefeitura de Parnaíba (PI). Lustosa ressaltou que o depósito foi feito "dentro da legalidade" e negou que o dinheiro fosse da empreiteira Camargo Corrêa. Segundo ele, o valor foi depositado na conta do PMDB do Piauí pela Galvasud S.A., empresa controlada pela Companhia Siderúrgica Nacional. O montante foi declarado e consta na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A suspeita da PF sobre Lustosa tem como base grampo telefônico em que ele diz ao representante da Fiesp que seria "melhor" que o comprovante do depósito, supostamente em nome da Camargo Corrêa, fosse enviado ao seu e-mail pessoal, e não ao seu endereço institucional do Senado - indício de que o depósito não teria sido feito "às claras".