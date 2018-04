Assessor de Mão Santa diz que doação foi legal

Segundo ele, o valor foi depositado na conta do PMDB do Piauí pela Galvasud S.A., empresa controlada pela Companhia Siderúrgica Nacional. O montante foi declarado e consta na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A suspeita da PF sobre Lustosa tem como base grampo telefônico em que ele diz ao representante da Fiesp que seria ?melhor? que o comprovante do depósito, supostamente em nome da Camargo Corrêa, fosse enviado ao seu e-mail pessoal, e não ao seu endereço institucional do Senado - indício, para a PF, de que o depósito não teria sido feito ?às claras?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.