Assessor de Lula tem de se identificar na Câmara O assessor para a assuntos internacional da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, foi uma das primeiras pessoas a sofrer as conseqüências da invasão promovida pelo MSLT ao Congresso na tarde de ontem. Convidado pela comissão de relações exteriores do Senado para dar esclarecimento sobre a crise do Brasil e Bolívia, Garcia teve de passar pela primeira vez pelos controles mais rígidos de segurança da casa. Tanto ele quanto seus assessores tiveram de fazer os registros e apresentar suas carteiras de identidade. Mas por falta de senadores presentes, a Comissão cancelou a audiência. Garcia condenou severamente a atitude de Bruno Maranhão, líder do Movimento para Libertação dos Sem-Terra (MLST) por conta da violenta invasão que promoveu ontem Casa. Membro da Comissão Executiva do PT, assim como Maranhão, Garcia mostrou-se favorável à convocação da comissão de ética do partido para examinar a atitude de Maranhão e declarou que a invasão foi um ato de deslealdade para com o PT. "Não podemos ter nenhuma complacência" "Não podemos ter nenhuma complacência. Este ato de vandalismo foi de deslealdade para com o ao partido, afirmou ele. "As cenas que vi na televisão na noite de ontem foram de vandalismo e agressão a funcionários públicos para os quais não há justificativa social e política", completou. Garcia insistiu que qualquer tentativa de explicar o episódio é absurda porque não há possibilidades de tergiversação em um estado de direito. As primeiras notícias que recebeu ontem sobre a invasão se deram quando participava de reunião da comissão política do PT. "Não houve uma só voz contrária ao repúdio a esta atitude", afirmou. Na próxima segunda-feira, a mesma comissão deverá se reunir novamente mas Garcia informou que o presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, pode adotar alguma medida contra Maranhão antes da reunião. Ele informou que qualquer militante do PT também pode pedir a convocação da comissão de ética para julgar o episódio.