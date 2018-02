Assessor de Campos cancela palestra após acidente Foi cancelada nesta quarta-feira, 13, a palestra que Alexandre Rands, assessor do programa de governo de Eduardo Campos (PSB), faria no Fórum Exame nesta manhã. Ele está se dirigindo neste momento para o comitê da campanha em São Paulo. Segundo ele, há "99% de chances de que Marina Silva não estava no avião de Eduardo Campos, pois cumpre agenda em São Paulo". A assessoria do PSB não tem informações sobre os eventos que Marina participaria na capital nesta quarta-feira. Um jatinho, no qual estaria Campos, caiu nesta manhã em Santos, no litoral de São Paulo.