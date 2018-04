Assessor de Bernardo é nomeado para vaga na Anatel O economista João Rezende, que ocupa a chefia de gabinete do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A mensagem presidencial ao Senado, para apreciação da indicação, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O posto está vago desde novembro do ano passado, com o fim do mandato de Jaime Ziller. A indicação era para ter saído no final do ano passado, mas foi adiada por causa da disputa do PT e do PMDB para as presidências da Câmara e do Senado. Caso o PT tivesse assumido uma das Casas, a vaga na Anatel seria do PMDB. Além do apoio do governo, Rezende tem um ponto técnico a seu favor. Ele foi presidente da Sercomtel, concessionária de telefonia fixa que atua na região de Londrina (Paraná). Para que o economista assuma a vaga de conselheiro ele passará por uma sabatina na Comissão de Infraestrutura do Senado e seu nome terá de ser aprovado pelo plenário.