Assessor da Casa Civil Gabriel Laender pede exoneração O advogado Gabriel Boavista Laender foi exonerado "a pedido" do cargo de assessor da secretaria executiva da Casa Civil da Presidência da República. A portaria de exoneração foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Laender é suspeito de envolvimento no esquema de lobby da Casa Civil durante o mandato de Erenice Guerra no ministério.