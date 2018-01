Assessor da Casa Civil deixa cargo após acusação de estupro

O assessor especial da Casa Civil da Presidência da República Eduardo Gaievski pediu afastamento de suas funções, de acordo com nota publicada pelo órgão, após o site da revista Veja ter publicado reportagem informando que a Justiça Federal de Realeza, no Paraná, determinou sua prisão preventiva. De acordo com a revista, Gaievski é procurado por "estupro de vulneráveis".

A publicação relata depoimentos de menores em um processo, que corre em segredo de Justiça, acusando o servidor de levar vítimas de até 13 anos a um motel. Segundo a revista, há relatos de ameaças e exigência de sexo em troca de empregos na prefeitura. Gaievski negou as acusações em entrevista a Veja e disse que vai provar sua inocência. O ex-prefeito atribuiu a denúncia a uma retaliação de promotores do Estado, por sua atuação na prefeitura contra esses integrantes do Ministério Público.

Na nota divulgada neste sábado, 24, pela assessoria da Casa Civil, Gaievski solicita o "afastamento imediato de suas funções até que sejam apuradas as circunstâncias e veracidade das acusações".