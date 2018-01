Assentamento em mata atlântica preocupa governo paulista O secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, José Goldemberg, manifestou nesta sexta-feira preocupação com o projeto do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de assentar 100 famílias na Fazenda Vitória, município de Apiaí, no Vale do Ribeira, em razão dos "graves impactos" que causará aos recursos naturais da região. A área, de 7,7 mil hectares, já foi adquirida pelo órgão federal. De acordo com laudo do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN), existe Mata Atlântica em cerca de 80% do imóvel, protegendo áreas montanhosas, repletas de nascentes e cursos d´água na encosta da Serra de Paranapiacaba. "Além de ameaçar a imensa biodiversidade ali resguardada, a implantação de um assentamento nessas condições põe em risco a conservação do solo e dos recursos hídricos", disse. "A remoção da cobertura vegetal em encostas com inclinação acentuada aumenta a vulnerabilidade aos processos erosivos, intensificando o transporte de sedimentos para os leitos dos cursos d´água, o que poderá assoreá-los." Segundo o secretário, os impactos serão agravados se os desmatamentos incidirem sobre as margens de inúmeras nascentes e cursos d´água encontrados no local, onde a cobertura florestal funciona como uma barreira que impede os sedimentos de atingirem o sistema aquático. O laudo do DEPRN também indica que grande parte do imóvel apresenta solos com capacidade de uso totalmente incompatível com a agricultura. Além disso, o imóvel objeto do projeto do Incra situa-se em área vizinha ao Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira (Petar), que abriga um dos principais conjuntos de grutas e cavernas do País. Em razão dessa proximidade, segundo o secretário, o Instituto Florestal, que administra o parque, precisa manifestar-se sobre as implicações ambientais do projeto para a unidade de conservação. Cabe salientar que essa manifestação ainda não ocorreu e que o IF só foi consultado sobre o assentamento quando a decisão de implantá-lo já havia sido tomada." O Incra informou que o assentamento será um Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS), sem divisão de lotes e supressão de mata. As atividades previstas são compatíveis com a preservação ambiental. O órgão deve iniciar o projeto no dia 28 de julho. Os 400 sem-terra estão acampados na estrada que corta a fazenda.