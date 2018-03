Assentados ocupam secretaria durante protesto no RS

"Nossas cooperativas produzem 700 mil litros de leite por mês e não conseguem escoá-los. Nossas crianças estão sem aula e quem adoece não tem acesso aos hospitais por falta de transporte", relatou Adriana Pereira da Silva, da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Os manifestantes se instalaram no estacionamento da secretaria e impediram a entrada e saída de máquinas. Diante da ocupação do pátio, a secretaria suspendeu o expediente. As lideranças dos assentados foram recebidas pelo vice-prefeito Leonel Gornati, a quem apresentaram suas reivindicações e anunciaram que ficarão no local até os demais envolvidos com a questão apresentem respostas às reivindicações.

A manutenção das estradas de acesso aos 34 assentamentos do município é feita com máquinas do Incra. O governo do Estado e a prefeitura entram com os operadores e também com a oferta de escolas e transporte para os estudantes. A Secretaria de Obras de Sant''Ana do Livramento informou que a restauração das estradas foi prejudicada por chuvas superiores à média nos meses de verão.