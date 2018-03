Assembleias dão posse hoje a 'fichas-sujas'

Parte desses políticos é suplente de deputados eleitos em outubro, mas nomeados para secretarias estaduais. Em Minas, por exemplo, 6 dos 77 integrantes da Assembleia Legislativa vão cumprir o ritual da posse e se afastar. Um deles, Wander Borges (PSB), abriu caminho para o retorno à cena política do ex-deputado federal Romeu Queiroz (PSB), réu no processo do mensalão e suplente da legenda. Acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ele foi absolvido do processo de cassação de mandato pelo plenário da Câmara dos Deputados em 2006, mas não conseguiu se reeleger. No ano passado, tentou a vaga no Legislativo estadual.

Queiroz foi acusado de intermediar a transferência de recursos (cerca de R$ 350 mil) sem comprovação de origem entre a agência de publicidade SMPB, de Marcos Valério Fernandes de Souza, e o PTB, ao qual era filiado. Em depoimento, negou que o montante fosse para pagar dívidas de campanha, mas admitiu o recebimento de R$ 102,8 mil da siderúrgica Usiminas, por meio da SMPB.

Crime

No Paraná, um dos deputados que assumem hoje responde a processo por homicídio. Roberto Aciolli (PV) é acusado de ter matado, em 1999, o engraxate Paulo César Heider, de 23 anos, como vingança por ele ter supostamente participado de assalto a uma loja da família. O processo tramita na 1.ª Vara do Tribunal do Júri, em Curitiba.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O deputado disse ontem ao jornal O Estado de S. Paulo que o tiro foi acidental e que agiu em legítima defesa. Pela denúncia, Accioli teria feito investigações particulares e, em 1.º de dezembro de 1999, soube do paradeiro de um dos acusados. No local, ele disse ter sido atacado por jovens "armados" e que sacou seu revólver calibre 38 para "intimidar" o grupo. As agressões teriam continuado e, quando Aciolli tentou dar uma coronhada em um dos jovens, a arma teria disparado.

Outros dois deputados - os reeleitos Nelson Justus (DEM) e Alexandre Curi (PMDB) - são acusados pelo Ministério Público de improbidade administrativa por omissão no escândalo de funcionários fantasmas da Assembleia nomeados por atos secretos. O caso foi revelado em 2010 e causou uma das maiores crises no Legislativo do Paraná. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.