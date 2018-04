Assembleia segura previdência especial O presidente da Assembleia, Nelson Justus (DEM), pretende ouvir técnicos do Ministério da Previdência, antes de promulgar projeto que cria plano especial de aposentadoria para deputados e funcionários da Casa. O projeto, barrado em 2006 pela Previdência, passou por correções e foi aprovado às pressas no último dia de sessão no ano passado. O governador Roberto Requião devolveu o projeto à Assembleia, sem vetar nem sancionar.