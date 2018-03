Assembleia Legislativa do PR aprova proposta de reajuste para funcionalismo

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou, na noite de segunda-feira, 22, a proposta do governo do Estado que concede reajuste de 5% para o funcionalismo público, com aumento maior para os policiais civis, que ficará entre 22% e 77%, e para os policiais militares, entre 23% e 55%. A proposta de reajuste definida pelo governador Roberto Requião (PMDB), que deve se desincompatibilizar na próxima semana para concorrer provavelmente ao Senado, tinha sido entregue pessoalmente aos deputados pelo vice-governador Orlando Pessuti (PMDB), candidato ao governo.

Os 252,2 mil servidores da ativa, aposentados e pensionistas terão o reajuste a partir de maio. Segundo o governo, isso implicará em aumento de R$ 67,7 milhões na folha de pagamento por mês, que ficará próximo de R$ 750 milhões. Todos os lugares destinados a visitantes da Assembleia Legislativa ficaram lotados por policiais e suas mulheres. O projeto acabou aprovado por unanimidade, sem que as emendas alterassem os valores de reajuste. No caso dos policiais militares, o vencimento base de um soldado passa de R$ 1.873,74 para R$ 2.289,57.

Pessuti esteve na Casa pouco antes do início da votação para entregar mais dois anteprojetos de lei. O primeiro visa tornar permanente o processo de capacitação de professores da rede pública introduzido no atual governo, por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional. O segundo torna obrigatório um repasse anual de recursos para instituições que se dedicam ao ensino especial, por meio do Programa de Apoio às Instituições Filantrópicas. O governo tem investido cerca de R$ 4,5 milhões ao ano para pagamento de pessoal que trabalha com educação especial, além de destinar R$ 20 por aluno na rede conveniada.