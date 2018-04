Assembleia Legislativa de SP tem 67 diretores A Assembleia Legislativa de São Paulo tem dois diretores para cada três deputados e uma folha de pagamentos que só cresce. São 67 cargos de diretor, no comando de departamentos, divisões e serviços, para 94 parlamentares. A exemplo da superestrutura descoberta no Senado, na Assembleia existe diretor para quase tudo - para o serviço de controle de frota e o serviço de painel, por exemplo. Há até diretora de fotocópias, setor que, no organograma oficial, aparece com o nome de ?fotomicrografia?. São salários que variam de R$ 6.280 a R$ 12 mil - um gasto mínimo anual de R$ 4 milhões. Para se ter uma ideia, a Sabesp, com seus 17 mil funcionários, tem apenas 5 diretores.