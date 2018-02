Assembleia-geral da SIP vai focar censura ao 'Estado'

A SIP foi fundada nos Estados Unidos, em 1926, e congrega 1.300 publicações. A assembleia-geral da entidade é o principal evento do ano, em que são analisados avanços e retrocessos em matéria de liberdade de imprensa nas Américas. Para o encontro, são esperados 500 jornalistas e editores, europeus e americanos, e serão discutidas tendências para o futuro do jornalismo no continente.

Informada do andamento do processo envolvendo o Estado, amordaçado sobre o caso Sarney, a SIP classificou o caso como "inacreditável" ao "negar ao público o direito de estar informado". "Lamentamos que a Justiça do Brasil se caracterize por proteger excessivamente os direitos de pessoas envolvidas em assuntos de interesse público", disse o presidente da SIP, Enrique Santos Calderón.

O Estado de S.Paulo e o site "estadao.com.br" continuam proibidos de publicar informações da Operação Boi Barrica, da Polícia Federal (PF), que envolve Fernando Sarney, filho do presidente do Senado José Sarney (PMDB-AP). Fernando teria loteado cargos na Casa e acabou indiciado por suspeita de falsidade ideológica, formação de quadrilha e tráfico de influência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.