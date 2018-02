Assembleia elege Carlos Gaguim novo governador de Tocantins

Carlos Henrique Gaguim, do PMDB, é o novo governador do Estado do Tocantins. Ele foi eleito na noite desta quinta-feira, 8, de acordo com informações da Assembleia Legislativa. Com 22 dos 24 votos dos deputados estaduais, o político, que é ex-deputado estadual, foi eleito indiretamente em sessões extraordinárias. A votação contou com uma abstenção do parlamentar Toinho Andrade, do Democratas. Carlos Gaguim não votou para não ter que se afastar do cargo.

O governador ficará apenas um ano e três meses no cargo. Gaguim era o favorito na disputa e aliado político do governador cassado Marcelo Miranda. A eleição indireta no Estado foi aprovada pela Assembleia Legislativa no dia 10 de setembro. No dia 26, foi oficializada a data: 8 de outubro.

Desde que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassaram em junho o peemedebista Marcelo Miranda do cargo de governador de Tocantins, o PSDB defende a realização de eleição direta para a escolha do substituto no cargo. O tucano Siqueira Campos foi o segundo colocado nas eleições de 2006.

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou ontem (07) a realização de eleição indireta para a escolha do novo governador do Tocantins. Por maioria dos votos, os ministros da Corte negaram dois pedidos de liminar, propostos pelo PSDB, reclamando a suspensão do pleito. Com a decisão, o novo governador será escolhido na noite de sexta-feira.