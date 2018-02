Assembléia do RS quer cortar diretorias O novo presidente da Assembléia Legislativa gaúcha, Alceu Moreira (PMDB), prometeu cortar de 14 para 7 o número de diretorias da Casa. A intenção inicial, explicou o deputado, é agilizar a administração. Sucessor de Frederico Antunes (PP) no posto, o peemedebista comandará o Legislativo até janeiro de 2009. Um acordo entre as as maiores bancadas da Assembléia garante o rodízio entre os partidos na presidência.